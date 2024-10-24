Соцзащита Северского района Кубани отказала в помощи участнику СВО

Соцзащита Северского района Кубани отказала в помощи участнику СВОВ Северском районе Краснодарского края участник спецоперации на Украине написал заявление в соцзащиту, в котором просил финансовой помощи.
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