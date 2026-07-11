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Двалишвили ударил призера ЧМ россиянина Гаджимагомедова. Конфликт начался после слов Мераба про Умара Нурмагомедова

Мераб Двалишвили  оказался участником драки после пресс-конференции перед турниром RAF, который пройдет 11 июля в Тбилиси (Грузия).

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