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В Пинежском заповеднике начала работу вторая детская экспедиционная смена

В Пинежском заповеднике начала работу вторая детская экспедиционная смена

Основная тема занятий – краеведение и знакомство с работой экскурсовода Пятнадцать юных участников экспедиционной смены «Заповедные экскурсоводы» в течение десяти дней под руководством опытных краеведов будут узнавать новое о Русском Севере и заповедном Пинежье и учится рассказывать о родном крае, ведь все дети — жители поселка Пинега и Пинежского округа.

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