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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Киммиха 5 (1+4) очков в двух матчах с Италией в Лиге наций

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии реализовал пенальти, а затем отдал голевые передачи на Джамала Мусиалу и Тима Кляйндинста в ответном матче 1/4 финала Лиги наций (3:1, второй тайм).

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