Совместные фото, интрига и развод: что происходит между SHAMAN и Мизулиной?

Новогодние праздники стали для многих радостным временем, однако в этот год они принесли ещё и новую волну слухов вокруг популярных фигур — певца SHAMAN (Ярослав Дронов) и главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.
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