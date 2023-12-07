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Мировое обозрение

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Складные смартфоны установили рекорд продаж в третьем квартале, а Samsung сдаёт под натиском Honor и Huawei

Складные смартфоны установили рекорд продаж в третьем квартале, а Samsung сдаёт под натиском Honor и Huawei

Для складных смартфонов третий квартал (с июля по сентябрь) оказался рекордным с точки зрения продаж, утверждает специализирующаяся на рынке дисплеев исследовательская фирма Display Supply Chain Consultants (DSCC).

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