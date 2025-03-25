Российские военные добрались до подорванной ВСУ ГИС «Суджа» и освободили пункт пропуска

В Курской области Вооруженные силы (ВС) России добрались до газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», которая была подорвана противником, и вернули под свой контроль международный автомобильный пункт пропуска (МАПП).
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