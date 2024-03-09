На Netflix вышел сериал Гая Ричи "Джентльмены"

На Netflix вышли "Джентльмены" Гая Ричи — сериал по мотивам его же криминальной комедии 2019 года. Герои новые (в главных ролях — Тео Джеймс из "Белого лотоса" и звезда "Молокососов" Кая Скоделарио), а схемы старые: огромная марихуановая империя, стоящая на союзе предпринимателей и аристократов, многим не дает покоя.