Четыре объекта образования поставлены на кадастровый учет с начала года

Управлением Росреестра по Москве в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о четырех новых образовательных учреждениях, общая площадь которых превышает 30 тысяч квадратных метров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии