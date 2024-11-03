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Американец объяснил россиянам, почему дома нужно носить обувь

Американец объяснил россиянам, почему дома нужно носить обувь

Сегодня стало известно, как американец объяснил русскому, почему дома нужно носить обувь. По его мнению, это связано с тем, что многие люди считают, что снимать обувь внутри дома - это дикая вещь, подобная тому, когда человек снимает обувь перед входом в магазин или ресторан.

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Комментарии
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Александр Т
Дуракам закон не писан.
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