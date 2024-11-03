Американец объяснил россиянам, почему дома нужно носить обувь

Сегодня стало известно, как американец объяснил русскому, почему дома нужно носить обувь. По его мнению, это связано с тем, что многие люди считают, что снимать обувь внутри дома - это дикая вещь, подобная тому, когда человек снимает обувь перед входом в магазин или ресторан.