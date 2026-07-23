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"Мы всё преодолеем". Татьяна Ким анонсировала первые выплаты продавцам после атак БПЛА на склады Wildberries

"Мы всё преодолеем". Татьяна Ким анонсировала первые выплаты продавцам после атак БПЛА на склады Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила о начале выплат денежных компенсаций продавцам, чей товар пострадал из-за атаки БПЛА на склады её компании.

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