Новак Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open — 2025, где сыграет с Алькарасом

В Мельбурне завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 между сербским теннисистом седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем и представителем Чехии Иржи Легечкой, занимающим 14-ю строчку в рейтинге ATP.
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