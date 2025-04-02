Аналитик Муртазин: россияне становятся жертвами мошенников из-за цифровой неграмотности

Ведущий аналитик Mobile Research Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik рассказал, что мошенники могут легко добраться до жилья и взломать систему умного дома из-за отсутствия у людей необходимых знаний.
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