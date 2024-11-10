Боли роста у ребенка

Лев Борисович и Агата узнали у врача-педиатра про эти мышечные боли. 123RF/legion-media.ruЭтот материал нам помогли подготовить врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Куркова Дарья Михайловна и герои мультсериала «Команда «МАТЧ» Агата и Лев Борисович.