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Мировое обозрение

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Рыженков сообщил о поддержке нормализации отношений Польши и Белоруссии

Рыженков сообщил о поддержке нормализации отношений Польши и Белоруссии

Главное в тезисах: Заявление Минска: глава МИД Белоруссии Максим Рыженков сообщил, что почти 80% граждан Польши положительно восприняли политические сигналы о возможной нормализации двусторонних отношений.

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