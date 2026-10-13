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Газета.ру

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Песков: Москва не знает о новой "инициативе" США и Европы по ситуации на Украине

Песков: Москва не знает о новой "инициативе" США и Европы по ситуации на Украине

В Кремле не знают ни о какой совместной мирной инициативе, о которой якобы договариваются Европа и США, по ситуации на Украине, озвученной в статье The Washington Post (WP).

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