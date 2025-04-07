Росреестр задумался об апелляционных комиссиях

Со следующего года они в досудебном порядке будут рассматривать жалобы граждан на решения о приостановлении госрегистрации прав на недвижимое имуществоНовый проект приказа Росреестра, который в данный момент находится на общественном обсуждении, посвящен порядку формирования и работы апелляционных комиссий, в которых с 2026 года можно будет обжаловать решения о приостановлении госрегистрации прав на недвижимое имущество.