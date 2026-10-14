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Царьград

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Казахстан вводит электронные разрешения на въезд с 2027 года

Казахстан вводит электронные разрешения на въезд с 2027 года

С 1 июля 2027 года гражданам стран ЕАЭС и государств с безвизовым режимом для въезда в Казахстан потребуется заранее оформлять бесплатное электронное разрешение, которое будет действовать 180 дней.

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