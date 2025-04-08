Хабаровское предприятие остановило загрязнение воздуха по требованию прокуратуры

В Хабаровском крае предотвращена угроза экологической катастрофы: коммерческое предприятие, действующее в Железнодорожном районе Хабаровска, было обязано прекратить незаконное загрязнение атмосферного воздуха.
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