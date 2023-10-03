Роспотребнадзор оценит качество воздуха после пожара на мусорном полигоне в станице Полтавской

На текущий момент возгорание локализовано на площади 5 га.Качество атмосферного воздуха будет проверено в районе пожара на мусорном полигоне, который случился рядом со станицей Полтавской утром 3 октября.
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