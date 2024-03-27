Орловские новостройки продолжают дорожать

Аналитики «Мир Квартир» провели опубликовали данные об изменении цен на рынке новостроек в Орле. Как оказалась, по итогу I первого квартала 2024 года подорожали и жилые квадраты в новом жилье, и сами квартиры.
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