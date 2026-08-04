Дрон группы "Север" уничтожил HMMWV ВСУ в Сумской области

Расчёт FPV-дрона группы "Север" ВС РФ уничтожил боевую машину HMMWV ВСУ в Сумской области. Начальник расчёта БПЛА по позывному Седой сообщил об успешном точном ударе по противнику в ходе наблюдения за его логистическими маршрутами.