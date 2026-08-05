Доказательная база СК по украинским преступлениям – основа для будущего счета всему Западу

Триллион рублей ущерба – не окончательный счет Источник фото: соцсети Россия постепенно создает то, чего Запад старательно предпочитает не замечать: доказательную базу ущерба, нанесенного действиями ВСУ российским территориям.
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