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Доказательная база СК по украинским преступлениям – основа для будущего счета всему Западу

Доказательная база СК по украинским преступлениям – основа для будущего счета всему Западу

Триллион рублей ущерба – не окончательный счет Источник фото: соцсети Россия постепенно создает то, чего Запад старательно предпочитает не замечать: доказательную базу ущерба, нанесенного действиями ВСУ российским территориям.

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