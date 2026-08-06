Володин обсудил планы по развитию курортно-санаторной базы и инфраструктуры города Хвалынск

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил город-курорт Хвалынск в Саратовской области, обсудив с местными жителями планы по развитию курортно-санаторной базы, инфраструктуры самого города и другие вопросы.
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