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«Холоп-2» собрал больше 2 миллиардов рублей в прокате

«Холоп-2» собрал больше 2 миллиардов рублей в прокате

Кассовые сборы комедии «Холоп-2» в российском прокате с начала 2024 года составили более 2 миллиардов рублей, об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

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