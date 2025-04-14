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Китай

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Китай и Вьетнам проведут совместное патрулирование в заливе Бэйбу

Пекин, 13 апреля /Синьхуа/ -- С 16 по 17 апреля отряды кораблей военно-морских сил /ВМС/ Китая и Вьетнама проведут 38-е совместное патрулирование в акваториях залива Бэйбу на основе соответствующих соглашений и договоренностей между вооруженными силами двух стран.

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