Китай и Вьетнам проведут совместное патрулирование в заливе Бэйбу

Пекин, 13 апреля /Синьхуа/ -- С 16 по 17 апреля отряды кораблей военно-морских сил /ВМС/ Китая и Вьетнама проведут 38-е совместное патрулирование в акваториях залива Бэйбу на основе соответствующих соглашений и договоренностей между вооруженными силами двух стран.