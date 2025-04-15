В Молдове восстанавливают воинские памятники и создают музеи для потомков

В рамках мероприятий, посвящённых 80-летию Великой победы над фашизмом и в связи с 30-летней плодотворной деятельностью Славянской правозащитной организации "Вече", в Кишиневе состоялась республиканская патриотическая конференция на тему "Сохранить восстановленные воинские памятники и созданные музеи для потомков".