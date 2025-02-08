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Экс-тренер Овечкина Хэнлон о погоне за рекордом: уверен, у него все получится

Экс-тренер Овечкина Хэнлон о погоне за рекордом: уверен, у него все получится

Глен Хэнлон, первый тренер российского нападающего и капитана Александра Овечкина в "Вашингтон Кэпиталз", поделился размышлениями о погоне россиянина за "вечным" снайперским рекордом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и отметил, что еще несколько лет назад люди сомневались, что такое возможно.

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