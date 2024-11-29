Шахназаров о прилете уехавших с Родины: «Именно Богомолов будет отмывать Чулпан Хаматову, Анатолия Белого* и других»

На днях коллеги Константина Богомолова в очередной раз нелестно выразились о его творчестве и дерзких постановках, а сейчас признались, что муж Ксении Собчак неугоден не только своим видением мира, но и близостью с определенными творческими деятелями, покинувшими страну в связи с политическими изменениями в мире.