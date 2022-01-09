Причиной унесшего 19 жизней пожара в жилом доме в Нью-Йорке стал неисправный обогреватель

НЬЮ-ЙОРК, 10 янв – РИА Новости. Причиной масштабного пожара в жилом доме в Бронксе в Нью-Йорке, в результате которого погибли 19 человек, стал неисправный электрообогреватель, сообщил журналистам шеф пожарного управления города Дэниэл Найгро.