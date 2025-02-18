Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Россия превосходит ожидания": Мозговые центры Запада выдали правду

"Россия превосходит ожидания": Мозговые центры Запада выдали правду

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Анализ нынешних экспертных оценок ведущих западных "мозговых центров" показывает, что реальное положение дел на украинском фронте заставляет их всё более трезво смотреть на ситуацию и делать соответствующие прогнозы не в пользу Киева и его западных покровителей.

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