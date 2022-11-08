Во Франции спустили на воду новый фрегат «Amiral Ronarc'h», по проекту «защищённый от киберугроз»

В Лорьяне прошла торжественная церемония спуска на воду нового фрегата «Amiral Ronarc'h». Он является головным кораблем среди пяти фрегатов «обороны и наступления», заказанных Военно-морскими силами Франции.
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