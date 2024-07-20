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Вучич: европейские политики забыли, как Черчилль делил зоны влияния со Сталиным

Вучич: европейские политики забыли, как Черчилль делил зоны влияния со Сталиным

Многие из политических лидеров в Европе необоснованно взяли на себя роль бывшего премьера Великобритании Уинстона Черчилля, хотя сами забыли, что он делил зоны влияния в мире с лидером СССР Иосифом Сталиным.

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