Вучич: европейские политики забыли, как Черчилль делил зоны влияния со Сталиным

Многие из политических лидеров в Европе необоснованно взяли на себя роль бывшего премьера Великобритании Уинстона Черчилля, хотя сами забыли, что он делил зоны влияния в мире с лидером СССР Иосифом Сталиным.
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