Собянин: 24 объекта культнаследия восстановили инвесторы по городской программе

Сейчас в работе находится еще 11 исторических зданий Москвы В официальном телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что инвесторы восстановили 24 объекта культурного наследия по программе «1 рубль за квадратный метр в год».
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