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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кол об уходе из «Динамо»: «Не увидел никакой заинтересованности в себе со стороны руководства, не понял, нужен я или нет. Может, Бадюкову не особо важно, что считает главный тренер?»

Тимур Кол рассказал, почему не остался в «Динамо». «В «Динамо» в конце мая был лагерь развития. Мы очень хорошо пообщались с главным тренером.

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