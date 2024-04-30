НАТО: почти по Гитлеру

«Каждые 75 лет Европа объединяется и пытается захватить Россию, в результате чего получает по зубам…» 159K прочитали Не помню, кто это сказал, не помню даже, цифра была 75 или 100 или 120 – не так это важно, однако, важен факт: Европа забыла русские танки в Берлине, русских кавалеристов в Париже… У Европы вообще плохая память.