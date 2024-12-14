Сообщите общественности или сбейте их: Трамп прокомментировал массовое наблюдение «НЛО» в небе над США В Соединенных Штатах очередная массовая сенсация на уровне истерии.
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Сообщите общественности или сбейте их: Трамп прокомментировал массовое наблюдение «НЛО» в небе над США В Соединенных Штатах очередная массовая сенсация на уровне истерии.
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