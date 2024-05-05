В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции присоединились к Всероссийской акции «Сад Памяти»

Сотрудники отдельной специализированной роты дорожно-патрульной службы и региональной Госавтоинспекции в областной столице вместе с учениками старших классов общеобразовательного учебного учреждения приняли участие во Всероссийской эколого-патриотической акции «Сад памяти».
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