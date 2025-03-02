Лавров: "США стремятся к миру, а в Европе требуют «продолжения банкета» в виде войны"

К власти в США пришли люди, которые прямо говорят, что «хотят закончить все войны, хотят мира», но в Европе требуют «продолжения банкета» в виде войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу «Красная звезда».