"Ъ": между собственниками ГК "Ароматный мир" разгорается корпоративный конфликт

Российский предприниматель Валерий Задорин, который является одним из основателей и совладельцев группы компаний (ГК) "Ароматный мир", подал иск в суд против своего брата и второго бенефициара холдинга Павла Задорина.
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