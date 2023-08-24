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Джейлен Брансон: «Для меня лично нет такого понятия, как давление. Если я продолжаю упорно работать над собой, давления не существует»

Разыгрывающий «Нью-Йорка» и сборной США Джейлен Брансон признался, что подходит ко всему с холодной головой.

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