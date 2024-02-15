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Рустам Минниханов в Иране принял участие в деловом форуме «Исфахан - Татарстан»

Сегодня в городе Исфахан Исламской Республики Иран состоялся межрегиональный деловой форум «Исфахан – Татарстан», в ходе которого два ведущих в социально-экономическом и промышленном развитии региона двух стран представили друг другу свой экономический и инвестиционный потенциал, наметили области для развития взаимного сотрудничества в рамках российско-иранских межгосударственных отношений.

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