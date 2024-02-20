Новая стратегия лечения нейродегенерации направлена на антиоксидантную защиту

Каждое нейродегенеративное заболевание имеет свои особенности и признаки развития, однако у болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, бокового амиотрофического склероза и других диагнозов есть важный общий признак – развитию патологии способствует окислительный стресс, при котором в организме увеличивается количество свободных радикалов.