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Царьград

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Шахматист Володар Мурзин лидирует на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке

Шахматист Володар Мурзин лидирует на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке

Русский шахматист Володар Мурзин уверенно стартовал на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке, заняв первое место после первого дня соревнований.

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