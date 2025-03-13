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Рогов сообщил об освобождении территорий у села Жеребянки

Рогов сообщил об освобождении территорий у села Жеребянки

Российские войска освободили пять квадратных километров в районе села Жеребянки. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

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