⚡️Ситуация с наличием бензина на заправках в Крыму будет меняться в лучшую сторону Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» заявил о постепенной стабилизации ситуации с поставками топлива в регион.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым