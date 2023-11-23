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Царьград

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Русским приготовиться: немцы шлют "чудо-оружие" в зону СВО

Русским приготовиться: немцы шлют "чудо-оружие" в зону СВО

Пока ФРГ занимается разработкой "военного сюрприза", которого нет ни у кого в мире, украинцы готовятся к перемоге.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Гансы сами теперь опасаются к нам соваться ,  хохла подталкивают . &quot; Ты иди воюй с Россией а мы тебе грошей дадим ,оружия и трусов с кружевами&quot;. Немцы как были фашистами так и остались, только управляются из Вашингтона.
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Константин Самарин
Очередная вундер-вафля, как соломинка, за которую цепляется киевская хунта.
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