Пока ФРГ занимается разработкой "военного сюрприза", которого нет ни у кого в мире, украинцы готовятся к перемоге.
Русским приготовиться: немцы шлют "чудо-оружие" в зону СВО
Комментарии
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вл
валерий лисицын
Гансы сами теперь опасаются к нам соваться , хохла подталкивают . " Ты иди воюй с Россией а мы тебе грошей дадим ,оружия и трусов с кружевами". Немцы как были фашистами так и остались, только управляются из Вашингтона.
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8 час.
Константин Самарин
Очередная вундер-вафля, как соломинка, за которую цепляется киевская хунта.
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2 час.
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