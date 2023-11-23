Русским приготовиться: немцы шлют "чудо-оружие" в зону СВО

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валерий лисицын

Гансы сами теперь опасаются к нам соваться , хохла подталкивают . " Ты иди воюй с Россией а мы тебе грошей дадим ,оружия и трусов с кружевами". Немцы как были фашистами так и остались, только управляются из Вашингтона.