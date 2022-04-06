Казахстанские дзюдоисты выиграли 8 медалей на Кубке Азии

Казахстанские дзюдоисты завоевали восемь медалей в первый день Кубка Азии, сообщает Olympic.kz. Кубок Азии по дзюдо проходит в столице Узбекистана Ташкенте.

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