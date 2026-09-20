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Шешко не сыграет с «Фулхэмом». У форварда «МЮ» дискомфорт после матча с «Брайтоном»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко не сыграет с «Фулхэмом». Словенский футболист по-прежнему испытывает болевые ощущения после матча с «Брайтоном» (2:3), передает журналист Саймон Стоун со ссылкой на главного тренера манкунианцев Майкла Кэррика.

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