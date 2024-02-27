Ученые узнали о том, что хлопья на завтрак могут вызывать слабоумие Ирэн ОрлонскаяПо результатам недавних исследований было установлено, что потребление хлопьев на завтрак может иметь негативное влияние на когнитивные функции человека.
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